Provoca un incidente in autostrada, si spoglia e scappa a torso nudo

Pomeriggio di follia sull'autostrada A4: un uomo avrebbe provocato un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, e si sarebbe poi dato alla fuga a piedi (a torso nudo) lungo la carreggiata opposta, scavalcando il guardrail spartitraffico. Il fuggitivo sarebbe stato infine fermato dalla Polizia Stradale.

Tutto è successo poco prima delle 19 tra i caselli di Peschiera del Garda e Sommacampagna. Al momento i dettagli sono pochi, massimo riserbo dalle forse dell'ordine: alcuni testimoni riferiscono che l'uomo fosse alla guida di una Peugeot blu, e che – dopo l'incidente – abbia dato in escandescenze, anche aggredendo (verbalmente e forse non solo) gli automobilisti in coda.