Camion si schianta contro il muro del cavalcavia: un ferito e traffico in tilt

Un ragazzo di 28 anni ferito e lunghe code nella prima mattina di oggi, giovedì 19 ottobre, a Ospitaletto. Tutto a causa di un incidente che si è verificato verso le 6.30 all’altezza del cavalcavia di via Dei Mille, con un camion che si è messo di traverso occupando l’intera carreggiata.

Non sono ancora chiare le cause, ma pare che non ci siano altri veicoli coinvolti: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il muro del sottopasso, prima di finire la sua corsa di traverso, bloccando il flusso di auto che sopraggiungeva in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della Croce Verde di Ospitaletto: il 28enne che era alla guida del camion è stato trasferito all’ospedale Civile di Brescia a bordo di un'autolettiga. Il giovane avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche: è stato ricoverato in codice giallo.

Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la polizia locale di Ospitaletto. Le operazioni di rimozione del camion sono durate poco più di un’ora e mezza: la strada è stata riaperta verso le 8.