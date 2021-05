Terribile frontale, ragazza estratta dalle lamiere dai pompieri: è gravissima

Terribile incidente stradale sulla Provinciale 47 a Ome, nei pressi della clinica San Rocco, verso le 22.10 di mercoledì. Per cause ancora da accertare, una Toyota Corolla guidata da una 30enne del paese – che stava rincasando da Provaglio d’Iseo al termine del lavoro – si è schiantata frontalmente con un’Audi A6 guidata da un 63enne, sempre di casa a Ome.

L’impatto è stato devastante: per estrarre la giovane dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. È stata quindi caricata sull’eliambulanza e portata d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo, dov’è stata ricoverata in codice rosso. Serie, ma meno preoccupanti, le lesioni riportate dall’uomo, condotto in ambulanza al Civile di Brescia.

Sono in corso gli accertamenti della Stradale per verificare chi abbia invaso l’opposta corsia di marcia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Gussago.