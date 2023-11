Scia di gasolio causa incidenti a raffica, tra cui un frontale: chiusa la Provinciale

Ci sarebbe una chiazza di gasolio, lunga ben 5 chilometri, all’origine della serie di incidenti (ben tre) che si sono verificati nella mattinata di oggi (venerdì 10 novembre) lungo la Provinciale 237 tra Caino e Nave.

Il più serio è quello avvenuto, poco prima delle 9, all’altezza dell’ex cartiera di Nave: un’auto e un camion si sono scontrati frontalmente. Nello schianto è rimasta coinvolta anche un’altra macchina, che avrebbe tamponato quella finita contro il mezzo pesante. Ad avere la peggio l’automobilista di 77 anni coinvolto nel frontale: per lui seri traumi, ma non sarebbe in condizioni preoccupanti. Dopo le prime cure prestate in loco dai sanitari di Brescia Soccorso, è stato trasferito all’ospedale Civile di Brescia e poi ricoverato in codice giallo.

Nessuno è rimasto ferito, stando alle prime informazioni trapelate, negli altri due schianti. Sul posto ci sono le pattuglie del consorzio di polizia locale Valle del Garza, i carabinieri e i vigili del fuoco. La Sp237 è stata chiusa al traffico tra Caino e Nave: si segnalano code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.

Sono in corso le operazioni di pulizia dell’asfalto dal gasolio, presumibilmente perso da un mezzo pesante di passaggio sulla Provinciale.