In monopattino a 10 anni, si schianta contro un’auto e finisce in ospedale

Un bambino di dieci anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 16 aprile a Manerbio. Il sinistro - che ha coinvolto anche un’auto - è avvenuto in via Carducci, verso le 14.

Secondo quanto ricostruito dal personale della polizia locale di Manerbio, che ha effettuato i rilievi, il bimbo di 10 anni era a bordo di un monopattino elettrico con cui alla sua età non avrebbe potuto spostarsi. Insieme a lui c'era un ragazzo di 21 anni. Lo scontro con l’auto è avvenuto nei pressi di un incrocio, per cause al vaglio della Locale.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica: il piccolo è stato portato in ospedale, al Civile di Brescia.

All’arrivo dei sanitari era cosciente e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.