Moto fuori strada in curva, marito e moglie sbalzati in un campo

Brutto incidente per una coppia di casa a Ghedi: marito e moglie sono stati sbalzati dalla sella della loro moto, finendo in un campo adiacente alla strada. Lo schianto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, a Lonato del Garda: per cause al vaglio della polizia stradale di Salò, il 51enne alla guida avrebbe perso il controllo della due ruote mentre affrontava una curva lungo via Ambrosina. Sia lui sia la moglie di 45 anni sono 'volati' a terra, finendo in un campo a lato della carreggiata.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso mezzanotte e trenta: sul posto sono intervenute due ambulanze e i vigili del fuoco. Dopo le prime cure prestate dai volontari di Garda Emergenze, sono entrambi stati trasportati all’ospedale di Desenzano. Per loro un forte spavento, ma pare - fortunatamente - solo lievi traumi: sono stati dimessi con una prognosi di pochi giorni.