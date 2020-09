Finisce fuori strada con lo scooter e vola nella roggia: sta lottando per la vita

Sta lottando per la vita il pensionato di 71 anni di Castelletto di Leno che venerdì sera è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale, mentre era in sella al suo scooter Yamaha Majesty. L'uomo avrebbe fatto tutto da solo: è uscito di strada poco prima delle 20.30 nelle campagne intorno a Via XXIV Maggio, nella zona della Cascina Palazzo, concludendo la sua folle carambola in una roggia.

Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote, ed è stato sbalzato dallo scooter per diversi metri: sono stati alcuni residenti ad allertare i soccorsi. Le condizioni del 71enne sono parse subito gravissime: la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca, mentre da Brescia è stato fatto decollare l'elicottero.

In arresto cardiaco, rianimato a lungo

Al momento dell'arrivo dei soccorsi l'uomo era già in arresto cardiaco: è stato rianimato a lungo, poi intubato e infine trasferito d'urgenza al Civile, dove è stato ricoverato in codice rosso. Attualmente si trova nel reparto di Rianimazione, in condizioni ancora disperate. Stava raggiungendo alcuni amici a Milzano, con cui aveva appuntamento per una partita a carte. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri.