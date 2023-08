Camper perde olio in strada, due auto si schiantano: feriti in ospedale

Lemprato di Idro, Via Lungolago Italia: "Attenzione, presenza di olio sulla carreggiata. Due auto sono uscite di strada, feriti i conducenti dei due mezzi". Così la Polizia Locale dell'aggregazione valsabbina martedì mattina ha messo in guardia gli automobilisti in transito in zona: questo perché uno sversamento di olio aveva appena causato un doppio incidente.

Poco prima delle 9, due vetture hanno perso il controllo e si sono schiantate contro il muro e il marciapiede: si tratta di un'Audi A3 guidata da un ragazzo di 29 anni e una Opel Agila condotta da una donna di 61. Soccorsi dalle ambulanze dei volontari di Odolo e Vestone, sono stati entrambi ricoverati in ospedale a Gavardo (in codice giallo e verde).

Il camper che perdeva olio

Nel frattempo gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a risalire al mezzo che ha perso l'olio per strada: si tratta di un camper, a disposizione di una coppia di turisti olandesi. Proprio a causa di alcuni problemi meccanici l'avrebbero portato in officina a riparare, ma non si sarebbero accorti di aver perso la sostanza lungo il viaggio. Saranno loro a dover rimborsare i danni delle auto finite fuori strada. Sul posto, per la messa in sicurezza della tratta, anche i Vigili del Fuoco di Vestone.