Sbanda in curva, auto precipita per dieci metri e 'atterra' in un giardino

Una dinamica agghiacciate, ma conseguenze (per fortuna) non drammatiche per la conducente dell'auto che, nel pomeriggio della vigilia di Capodanno, è piombata nel giardino di un'abitazione di via Covelo a Iseo, dopo un 'volo' di 10 metri. Tutto è accaduto poco dopo le 17 di mercoledì, quando una Mercedes, guidata da una 50enne, è uscita di strada mentre affrontava una curva nei pressi del vecchio mulino: si è ribaltata più volte, finendo la corsa nel giardino di una villa sottostante e distruggendo degli arredi in pietra.

L'allarme è scattato ovviamente in codice rosso, e per l'automobilista si è davvero temuto il peggio: i Vigili del Fuoco l'hanno estratta dall'abitacolo distrutto e poi affidata alle cure dei sanitari del 118 sopraggiunti a bordo di un'ambulanza e di un'auto medica. Come detto, a parte un forte shock, nulla di grave per la donna: è stata ricoverata al Civile di Brescia, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale, mentre le operazioni per rimuovere il veicolo dal giardino sono durate parecchie ore.