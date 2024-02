Un'auto la travolge mentre attraversa: ragazza sbalzata sull'asfalto, batte la testa

Investita sulle strisce e poi sbalzata sull'asfalto per circa cinque metri. È quanto accaduto, nel tardo pomeriggio di giovedì 22 febbraio, a una 21enne di Cellatica. L'incidente a Gussago, lungo via Golgi. Erano circa le 18: per cause al vaglio della polizia locale, un'utilitaria ha travolto la ragazza che stava attraversando sulle strisce pedonali. Un impatto piuttosto violento: la 21enne è stata sbalzata sull'asfalto per circa 5 metri, battendo la testa.

Il 37enne al volante dell'auto ha immediatamente fermato la corsa e allertato il numero unico per le emergenze. In pochi minuti sono giunte un'automedica e un’ambulanza, a sirene spiegate, insieme agli agenti della Locale di Gussago, impegnati nei dovuti rilievi.

I soccorsi sono scattati in codice rosso, ma l’allarme sarebbe poi fortunatamente rientrato: la 21enne era cosciente all’arrivo dei sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice giallo al Civile di Brescia: avrebbe riportato un lieve trauma cranico e alcuni fratture agli arti inferiori.