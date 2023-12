Schianto frontale: tre i feriti, uno è grave. Strada chiusa per 3 ore

Pauroso incidente stradale domenica sera a Ghedi, sulla Strada provinciale 668 subito dopo il cavalcavia di Via Pascoli e poco prima dello svincolo per Via Caduti del Lavoro: nello schianto frontale-laterale coinvolti due veicoli e ferite tre persone. Un uomo di 64 anni di Montichiari è stato elitrasportato alla Poliambulanza in gravi condizioni, incastrato tra le lamiere della sua auto e liberato solo grazie ai Vigili del Fuoco, in seconda battuta fortunatamente dichiarato fuori pericolo.

L'incidente

Tutto è successo intorno alle 18. Per cause in corso di accertamento, la Ford C-Max guidata dal 64enne avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta di marcia proprio quando transitava una Renault Twingo: a bordo di quest'ultima due donne di 51 e 62 anni. Le due auto sono state scaraventate sul ciglio della carreggiata, assai danneggiate a seguito dell'impatto.

La centrale operativa ha risposto prontamente alla chiamata, mobilitando uomini e mezzi in codice rosso. Sul posto i Vigili del Fuoco di Brescia e Verolanuova, l'elicottero decollato al Civile, l'automedica e due ambulanze di Croce Rossa e Croce Blu. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale. Strada chiusa per almeno tre ore, per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Tutti e tre i feriti sono stati ricoverati alla Poliambulanza di Brescia.