Investito da un'auto sulla Statale, è gravissimo: lotta per la vita in ospedale

Sono gravissime le condizioni dell'uomo di 60 anni che giovedì sera è stato investito sulla Strada statale 671 (ex Provinciale) a Gazzaniga, non lontano dal lago di Endine e dai confini bresciani. L'incidente poco prima delle 21.30, praticamente di fronte allo stabile di Ongaro Arreda e subito prima del sovrappasso al ponte del cotonificio.

Investito sulla Statale

Sulla dinamica indagano i carabinieri: il pedone sarebbe stato investito da un'auto in transito mentre percorreva la Statale, in un tratto che però è vietato al passaggio pedonale (di fatto è una tangenziale). Il 60enne è stato scaraventato sull'asfalto e poi soccorso ormai esanime, privo di sensi.

Sul posto l'automedica, l'infermierizzata, un'ambulanza della Croce Verde: il ferito è stato ricoverato d'urgenza (in codice rosso) all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, ma in serata non si era ancora ripreso. Sta lottando per la vita.