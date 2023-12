Provoca un incidente, poi abbandona l’auto e fugge a piedi: denunciato

La sbandata improvvisa, pare causata dalla velocità sostenuta del suv Volkswagen, poi lo schianto contro una Peugeot che percorreva via Franchi a Gavardo. Un impatto piuttosto violento, avvenuto verso le 19.30 di sabato 3 dicembre, in cui è rimasta ferita la donna al volante della macchina francese. Ma l’uomo che guidava la Volkswagen non si è preoccupato di capire come stesse l'automobilista, anzi ha abbandonato il veicolo ed è fuggito a piedi.

A dare l’allarme ci ha pensato un testimone, che ha anche fornito le prime indicazioni utili alle forze dell’ordine. La donna, una 59enne, è stata trasferita alla clinica Poliambulanza di Brescia: le sue condizioni non sono critiche, ma avrebbe riportato diversi traumi e ferite. Immediatamente è scattata la caccia all’uomo che al volante del Suv (non era il proprietario): i carabinieri lo hanno rintracciato poche ore dopo e nei suoi confronti è scattata una denuncia per fuga e omissione di soccorso.