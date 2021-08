Paurosa carambola: 3 auto distrutte e 4 feriti, due giovani intrappolati tra le lamiere

Paurosa carambola nella notte tra venerdì e sabato in Via Quinzano a Flero: tre le vetture coinvolte e quattro i feriti, fortunatamente non gravi (prognosi dai 15 ai 60 giorni) nonostante le condizioni dei mezzi per lunghi attimi avessero fatto pensare il peggio. In particolare si temeva per una giovane coppia (entrambi di 29 anni) rimasta incastrata nell'abitacolo e liberata, non senza fatica, grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale.

Cosa è successo in Via Quinzano

La ricostruzione della dinamica è al vaglio dei carabinieri di Dello, intervenuti per i rilievi. Intorno alle 3.45 l'auto che trasportava i due giovani avrebbe improvvisamente sbandato fino a schiantarsi con due vetture di un servizio di vigilanza notturna che in quel momento viaggiavano in direzione opposta.

Gli stessi Vigili del Fuoco parlano di “tremendo impatto”: le automobili sono andate completamente distrutte, una di queste anche ribaltata con le ruote all'aria. Sul posto, oltre a pompieri e militari, anche l'automedica e ben quattro ambulanza: i feriti sono stati ricoverati al Civile e alla Poliambulanza, tutti in codice giallo. Di fatto, una tragedia sfiorata.