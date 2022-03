Il dramma di Ferdinando: ucciso da un ubriaco a pochi giorni dal suo compleanno

Avrebbe compiuto 67 anni tra pochi giorni Ferdinando Tanghetti, la vittima del tragico incidente stradale di giovedì mattina a Brozzo di Marcheno, sulla Strada provinciale 345. Era a bordo della sua auto quando è stata travolta dalla Fiat Tipo guidata dal 38enne Alessandro Gipponi, già arrestato perché ubriaco alla guida e ora accusato di omicidio stradale (rischia fino a 12 anni di carcere). Tanghetti è morto poco dopo l’incidente, nemmeno il tempo di raggiungere l’ospedale.

La dinamica dell’incidente

Tutto è successo intorno alle 11.30, come detto sulla Sp345. Gipponi avrebbe prima centrato in furgone in sosta, e poi proseguito la sua folle corsa fino a schiantarsi con l’auto di Tanghetti, una Suzuki. Impatto violentissimo, e purtroppo fatale. I due uomini sono stati estratti dalle lamiere solo grazie ai Vigili del Fuoco. Tanghetti, gravissimo, è spirato in ospedale a Gardone: Gipponi è stato invece trasferito alla Poliambulanza dove è attualmente ricoverato, con riserva di prognosi e vari traumi alla testa.

Le analisi in ospedale

Come da prassi è stato sottoposto alle analisi del sangue in ospedale, che avrebbero così confermato il suo stato di ebbrezza al di sopra dei limiti previsti dalla legge. La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri: sul posto anche i Vigili del Fuoco, due ambulanze da Marcheno e Villa Carcina, l’automedica, l’elicottero decollato da Brescia, la Polizia Locale per la gestione della viabilità.

Tanghetti, 66 anni, dopo aver lavorato una vita come operaio alla Redaelli Tecna, da qualche tempo era occupato all'isola ecologica del Comune. Lascia nel dolore tre fratelli e una sorella. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe disporre ulteriori accertamenti.