Spaventoso frontale sulla statale: grave una ragazza, traffico nel caos

Due feriti, tra cui una ragazza ricoverata in gravi condizioni a Esine, e strada bloccata per diverse ore. È il bilancio del brutto incidente che si è verificato nella mattinata di sabato lungo la Statale 42 della Valcamonica.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Breno: stando alle prime informazioni trapelate, nello schianto avvenuto a Esine sono rimaste coinvolte due auto - tra cui un Audi A6 - e un furgone. Una delle due macchine avrebbe invaso l’opposta corsia - all’altezza del bar La Sosta - urtando un furgone per poi scontrarsi frontalmente con un’altra auto.

La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 10.40 e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e un’automedica. Ad avere la peggio sarebbe stata un ragazza di 25 anni che viaggiava come passeggera su una delle auto coinvolte: la giovane avrebbe riportato un trauma addominale ed è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Esine. Ferito anche un 65enne che era al volante di uno dei veicoli: le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

La Statale è stata chiusa al traffico per circa due ore, mandando in tilt il traffico: lunghe code si sono registrate per tutta la mattinata di sabato. La situazione è tornata alla normalità dopo le 12.30.

?