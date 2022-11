Auto prende fuoco dopo lo schianto contro il guardrail: paura per una donna

Lo schianto contro il guardrail, poi le fiamme che avvolgono l'auto. Istanti di paura si sono vissuti nella tarda serata di ieri, sabato 5 novembre, sulla Statale 42. Per cause ancora da chiarire, verso le 23.30, una station wagon si è schiantata contro il guardrail mentre percorreva la rampa d'accesso alla Statale, in territorio di Esine.

Per fortuna, la donna al volante è riuscita a lasciare l'abitacolo prima che dal cofano si sprigionassero le fiamme. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Brescia: il rogo è stato domato prima che potesse raggiungere il distributore di benzina situato a poche centinaia di metri.

Per l'automobilista tanta paura, ma nessuna ferita: è uscita praticamente incolume dalla station wagon, tanto che non si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Breno, che si sono occupati dei rilevi di rito, la donna avrebbe fatto tutto da sola, perdendo il controllo dell'auto per ragioni da chiarire. Come da prassi, è stata sottoposta agli esami per accertare l'eventuale assunzione di alcol: il test è risultato negativo.