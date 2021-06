Terribile schianto all'incrocio: auto abbatte i cartelli stradali e si ribalta in un campo

Brutto incidente martedì a Lonato del Garda: un uomo classe 1966, residente a Castiglione delle Stiviere, è rimasto ferito dopo uno scontro tra due auto.

L’episodio è accaduto verso le 12 all’altezza dell’incrocio tra via Fossadone e via Staffalo. Il 54enne era alla guida di una Peugeot station wagon, quando è entrato in collisione con una Fiat Punto blu, guidata da un 67enne anch’esso di Castiglione, che stava uscendo dall'incrocio. Dopo l'impatto la Peugeot si è ribaltatra terminando la sua corsa in un campo, dopo aver abbattuto i cartelli stradali.

Appena lanciato l’allarme ,sono intervenute sul posto un’ambulanza e un’auto medica. Dopo le prime cure i sanitari hanno portato l’uomo in ospedale a Desenzano del Garda. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per l’uomo che, dopo l’impatto, è sempre rimasto cosciente; illeso il 67enne alla guida della Punto. Le indagini sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Lonato del Garda, che hanno effettuato i dovuti rilievi.