L'autobus si ferma, l'utilitaria no: donna investita sulle strisce pedonali

Investita mentre attraversava le strisce pedonali, ha riportato gravi ferite, e ne avrà per 60 giorni. Succede a una donna di 28 anni che nella mattina di ieri, venerdì 2 febbraio, è stata investita e sbalzata sull'asfalto dopo un volo di quattro metri.

I fatti sono avvenuti attorno alle 10 lungo la centralissima via Martiri della Libertà a Roncadelle, la strada che taglia il paese in due. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, con la circolazione letteralmente paralizzata per un'ora.

La dinamica. La donna si apprestava ad attraversare un passaggio pedonale. Per consentirle l'attraversamento, l'autista di un autobus extraurbano si è correttamente fermato. Sulla corsia opposta non ha fatto lo stesso il conducente di 75 anni, residente a Roncadelle, di una Toyota Yaris che ha investito la donna in pieno. Soccorsa da un'ambulanza, la 28enne è stata portata al Civile in gravi condizioni. Sottoposto all'alcol test, il 75enne è risultato essere sobrio. L'uomo ha dichiarato di avere visto la donna, ma di avere pensato che non avrebbe attraversato.