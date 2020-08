Travolto da un'auto mentre attraversa la strada, batte la testa: è gravissimo

Investito da un'auto mentre attraversava la strada, ha battuto violentemente la testa, riportando gravi traumi. L'incidente è avvenuto giovedì, verso le 11, in località Rivoltella a Desenzano. Vittima un 86enne, di casa nella zona: è stato ricoverato al Civile di Brescia e le sue condizioni sarebbero davvero critiche.



Stando a una primissima ricostruzione della Polizia Stradale, l'anziano stava attraversando via Francesco Agello sulle strisce pedonali, quando è stato travolto da una Porsche Cayenne con targa straniera. L'impatto è stato violento: sbalzato sull'asfalto, ha battuto la testa.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica e, date le condizioni critiche dell'uomo, da Brescia si è alzata in volo l'eliambulanza che è poi atterrata in un piazzale della zona. Dopo le prime cure, l'86enne è stato trasportato al Civile di Brescia dov'è ricoverato in condizioni molti gravi.