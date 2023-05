Maxi incidente sulla Statale: coinvolte 3 donne, traffico nel caos

Traffico bloccato mercoledì mattina sulla Statale 42 in Bassa Valcamonica, per un incidente stradale avvenuto verso le 8.40 in territorio comunale di Darfo Boario Terme.



Il sinistro ha interessato diversi veicoli. Le persone rimaste ferite sono in tutto tre, nessuna delle quali è in gravi condizioni: si tratta di tre giovani donne di 25, 30 e 36 anni.

Per i soccorsi è stata inviata sul posto un'ambulanza in codice giallo, mentre i rilievi e la gestione del traffico è stata affidata a una pattuglia della Stradale. Lo schianto è avvenuto all'altezza della frazione di Montecchio: si segnalano code e rallentamenti per 3 km.