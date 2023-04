Madre di famiglia morta nell'incidente: tutto il paese in lutto

"Ciao Daniela, una preghiera": è solo uno dei tanti, tantissimi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia di Daniela Sanda, 52 anni, morta nel tragico incidente stradale di martedì pomeriggio a Esine, lungo la Strada statale 42. Era lei a bordo della Citroen Saxo che si è scontrata con una Volkswagen T-Roc che viaggiava in direzione opposta: impatto violentissimo e inevitabile, Daniela è morta sul colpo, intrappolata tra le lamiere.

Sabato mattina il funerale

La donna alla guida della Volkswagen, 38 anni, è stata trasferita in ospedale in elicottero ma dopo qualche giorno le sue condizioni non destano più preoccupazione. La salma di Daniela Sanda è stata ora riconsegnata alla famiglia: riposa nella Sala del commiato Dellanoce di Esine, sabato mattina alle 10, a Breno, sarà celebrato il funerale. Il suo ultimo viaggio si concluderà a Rogno, il paese dove abitava.

È qui che Daniela, di origini rumene, si era trasferita ormai da tanti anni insieme al marito e al giovane figlio, 26 anni. Chi la conosceva la ricorda come una persona solare e sempre disponibile ad aiutare gli altri: lavorava come oss (operatrice sociosanitaria) alla casa di riposo di Costa Volpino, sul Sebino bergamasco.