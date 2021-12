Provoca un incidente, fa ribaltare un'auto e poi dà in escandescenze: arrestato

Incidente, imprecazioni a raffica, arresto. È stata una Vigilia di Natale piuttosto movimentata quella di un automobilista che nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 dicembre, ha costretto gli uomini del comando di Polizia Locale del Monte Orfano a un intervento prolungato, messo in campo con il supporto dei colleghi di Palazzolo sull'Oglio.

Erano all'incirca le 15:20 quando, lungo la strada ss573 tra Palazzolo e Cologne, poco dopo una rotonda la Land Rover Discovery, sulla quale viaggiavano conducente e passeggero, ha invaso l'altra corsia di marcia. Dalla direzione opposta sopraggiungeva una Lancia Musa: l'uomo al volante, forse a causa della manovra della Land Rover, forse per un contatto tra i due mezzi, ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata terminando la sua corsa a testa in giù contro il muretto a fianco della strada.

Mentre arrivano i soccorsi in codice rosso - poi derubricati a codice verde dato che non si sono registrati feriti gravi - il conducente della Land Rover che ha provocato l'incidente ha dato in escandescenze, imprecando a lungo contro tutti i presenti sulla scena del sinistro. Per farlo calmare gli agenti lo hanno dovuto ammanettare. Gli imprevisti non sono però finiti: mentre gli agenti erano impegnati nei rilevi, un'auto di passaggio ha tamponato un ciclomotore.