Incidente in autostrada A4: brucia camion, lunghe code

Alle 15 di oggi, 16 giugno, la sala operativa del comando dei vigili del fuoco è stata allertata per l'incendio del rimorchio di un camion a Desenzano, all'altezza del km 242 dell'autostrada A4, in direzione Venezia.

Le due squadre dei pompieri intervenute, con il supporto di altrettante autobotti, hanno estinto il rogo utilizzando schiume di ultima generazione.

Lunghe le code fino a 10 km: l'intervento è ancora in corso. Non risultano feriti. Sul posto anche 118 e Stradale per la gestione del traffico.