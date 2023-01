Si schianta in bicicletta contro un albero: paura per un ragazzo

Ha perso il controllo della sua bicicletta, per cause da accertare, mentre percorreva via San Pietro a Coccaglio. Poi lo schianto contro un albero e il ‘volo’ sull’asfalto. Questa la dinamica dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri (mercoledì 18 gennaio).

Protagonista (suo malgrado) delle rovinosa caduta un 31enne di Chiari: per interminabili secondi per lui si è temuto il peggio. La richiesta d’aiuto al 112 è infatti scattata in codice rosso, poco prima delle 15.30: sul posto sono sopraggiunte - a sirene spiegate - un’ambulanza dei volontari di Bornato e un’automedica.

L’allarme è poi fortunatamente rientrato: il 31enne avrebbe riportato seri e numerosi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche. È stato trasportato, a bordo dell’autolettiga, al Civile di Brescia e successivamente ricoverato in codice giallo.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale del Monte Orfano, che si è occupata dei rilievi di rito, il ciclista avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della sua bicicletta mentre percorreva la pista ciclabile che scorre accanto a via San Pietro.