Auto si ribalta e abbatte un palo della luce: paura per tre ragazzi

Un dinamica davvero da brividi quella dell'incidente avvenuto, all'ora di pranzo di domenica 21 maggio, a Coccaglio: un'auto con a bordo tre giovani ha prima urtato un cordolo di via per Chiari, per poi abbattere un palo della luce e finire ruote all'aria. Un corsa 'impazzita" di oltre 60 metri: per fortuna non sono stati coinvolti altri veicoli in transito. La macchina è ridotta ad un ammasso di lamiere ma i tre giovani, di 22 , 28 e 30 anni , che erano a bordo se la sarebbero cavata con traumi, per fortuna non di grave entità.



Soccorsi dai volontari di Rovato e Bornato, sopraggiunti a bordo di due ambulanze, sono poi stati portati all'ospedale di Chiari per gli accertamenti del caso. Come detto, per loro nulla di grave. Il conducente era il più giovane dei tre: come da prassi dopo il ricovero è stato sottoposto agli esami per accertare l'eventuale presenza di alcol o droga nel sangue.



Gli agenti del comando intercomunale di polizia locale del Monte Orfano, che hanno effettuato i rilievi, sono al lavoro per accertare le cause dell'incidente. Stando ai primi accertamenti, pare che la macchina viaggiasse a velocità sostenuta. Al vaglio della Locale ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona: proprio dai filmati potrebbero arrivare informazioni utili per ricostruire la dinamica della paurosa carambola.