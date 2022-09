Travolti in bici mentre attraversano, ragazzini scaraventati sul parabrezza

Stavano attraversando la strada in sella alle loro bici, quando sono stati colpiti da un’auto: catapultati sul cofano e poi sul parabrezza, mandandolo in frantumi. Infine sono stati sbalzati sull’asfalto. È quanto accaduto, poco prima delle 16 di mercoledì, a due ragazzini che stavano attraversando la trafficata via Mellini, a Chiari. L’uomo al volante della Chevrolet contro la quale si sono schiantati non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto, per fortuna avvenuto a bassa velocità: se li sarebbe trovati di fronte all’improvviso.



I due ragazzini - hanno 13 e 14 anni - se la sarebbero cavata con traumi non di grave entità e un forte spavento: dopo le prime cure prestate dai volontari di Bornato soccorso, sono stati trasferiti al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia e poi ricoverati in codice giallo e verde.



L’esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, mentre la polizia locale si è occupata della gestione del traffico, piuttosto intenso visto che l’incidente si è verificato poco prima dell’uscita degli alunni dal vicino istituto comprensivo.