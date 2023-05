Investita da un'auto davanti alla scuola: bambina in ospedale

La campanella era suonata da pochi minuti: infilata l'uscita della scuola, stava attraversando, pare sulle strisce, per raggiungere i familiari che la attendevano dall'altro lato della strada, quando è stata investita da un'auto, guidata da una donna di 43 anni.

È quanto accaduto, poco dopo mezzogiorno di mercoledì 3 maggio, davanti alle scuole elementari di Chiari, a una bimba di 9 anni. Scattato l'allarme, sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze: la piccola alunna, per fortuna, non avrebbe mai perso i sensi. Dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari di Rovato soccorso, è stata trasferita al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Grande lo spavento: la dirigente dell'istituto, diversi insegnanti e il personale scolastico sono accorsi sul luogo dell'incidente per sincerarsi delle condizioni della bimba che, come detto, non avrebbe riportato gravi lesioni: genitori, docenti e compagni hanno così potuto tirare un sospiro di sollievo.

La donna che era al volante dell'auto si è immediatamente fermata a prestare soccorso alla piccola: spetta alla polizia locale di Chiari, che si è occupata dei rilievi, stabilire le responsabilità dell'incidente.