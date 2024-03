Frontale tra un’auto e un camion: donna soccorsa in codice rosso

Si è trovata davanti un camion, mentre percorreva in auto la rampa d’accesso alla Statale 42 del Tonale, e nulla avrebbe potuto fare per evitare l’impatto frontale. Per l’automobilista, una donna di 43 anni, si è temuto il peggio: i soccorsi sono infatti scattati in codice rosso, ma - fortunatamente - se la sarebbe cavata con traumi e ferite non gravi. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Esine.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 di oggi (venerdì 15 marzo) sulla rampa d’uscita di Ceto: stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Breno, che hanno effettuato i rilievi, il camion stava uscendo alla cosiddetta Tangenziale della Valcamonica e avrebbe invaso l’opposta corsia mentre sopraggiungeva l’auto.

Scontro inevitabile, ma non violento. Oltre ai carabinieri e ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si segnalano code o disagi per il traffico.