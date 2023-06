È intervenuta anche l’eliambulanza per l’incidente stradale verificatosi a Ceto nella mattinata di oggi, giovedì 15 giugno. Ad essere coinvolte un’auto e una moto: stando a una primissima ricostruzione, la macchina avrebbe colpito la due ruote (che viaggiava lungo via Guglielmo Marconi) mentre faceva manovra per uscire da un parcheggio.

Dopo l’impatto, il ragazzo di 19 anni che era in sella alla due ruote sarebbe stato sbalzato sull’asfalto. La chiamata al 112 è scattata in codice rosso e sul posto, oltre a un’ambulanza e un’automedica, è stato inviato l’elisoccorso. Il giovane biker non avrebbe mai perso i sensi, ma avrebbe riportato seri traumi a una gamba: dopo le prime cure prestate dall’equipe medica del 118, è stato trasferito - a bordo dell’elicottero - alla clinica Poliambulanza di Brescia. Il ricovero nel nosocomio della città è avvenuto in codice giallo: le condizioni del 19enne non sarebbero quindi critiche.

Ad occuparsi dei rilievi sono stati i carabinieri, ai quali spetta ora ricostruire con esattezza la dinamica e le responsabilità dell’incidente.