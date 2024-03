Pauroso schianto in moto: tre feriti in ospedale, due sono gravi

Pauroso schianto in moto sabato pomeriggio a Casto, in località Rosaghe sulla Strada provinciale 3, tratto molto tortuoso che tra curve e tornanti è frequentatissimo dai biker. L'incidente poco dopo le 14, per cause ancora in corso di accertamento a cura della Polizia Stradale di Desenzano: sta di fatto che due motociclette, una Yamaha e una Ktm, si sono scontrate frontalmente subito dopo una curva, scatenando un violentissimo impatto.

Tre feriti nell'incidente: due sono gravi

Tre i feriti nell'incidente, due dei quali in gravi condizioni in ospedale: le informazioni cliniche sono frammentarie, in serata pare non fossero ancora stati dichiarati fuori pericolo. Nello schianto coinvolti una coppia di Varese (di 42 e 30 anni) e un ragazzo di 29 anni residente sul lago di Garda. I primi due sono stati entrambi ricoverati al Civile di Brescia: preoccupano in particolare le condizioni del 42enne, trasferito in codice rosso a bordo dell'elicottero Areu decollato da Bergamo.

Due persone ricoverate in codice rosso

È arrivata in ospedale in elicottero (decollato da Brescia) anche la compagna, ma è stata ricoverata in codice giallo. Ricoverato in codice rosso anche il 29enne bresciano coinvolto nel sinistro, trasferito d'urgenza alla Poliambulanza a bordo di un'autolettiga dei volontari di Odolo. Sul posto anche l'automedica e un'altra ambulanza, dei volontari di Odolo: a supporto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Salò e una pattuglia dei Carabinieri di Vestone. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza: non pochi i disagi al traffico.