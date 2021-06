Spaventoso schianto con un'auto, ambulanza si ribalta all'incrocio: 4 feriti in ospedale

Grave incidente domenica 6 giugno a Calvenzano, in provincia di Bergamo: sono entrate in collisione un'automobile ed un'ambulanza in quel momento in servizio.

L'impatto è avvenuto verso le 7 del mattino all'incrocio tra via Circonvallazione Nuova e via Donizetti. Il veicolo si è scontrato con l'autolettiga, che ha terminato la sua corsa ribaltandosi su un fianco. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute quattro ambulanze ed un'auto medica.



Dopo le prime cure sul luogo i feriti – due donne di 21 e 61 anni e due uomini di 25 e 44 anni – sono stati tutti trasportati in codice giallo in ospedale: due a Treviglio, uno a Zingonia e uno al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I carabinieri di Treviglio e i Vigili del Fuoco di Dalmine si sono occupati della messa in sicurezza della strada.