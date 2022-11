Auto si ribalta alla rotonda: ragazza rimane intrappolata nell'abitacolo

E' stata ricoverata all'ospedale di Chiari la ragazza di 25 anni che martedì sera si è ribaltata, a bordo della sua Smart, alla variante di Calcio (Bergamo) lungo la Strada statale 11, all'altezza della rotatoria che s'incrocia con la Strada provinciale 106.

L'incidente

Per cause ancora in corso di accertamento, ma probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, la giovane ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sul fianco. E' rimasta intrappolata nell'abitacolo, per fortuna senza gravi conseguenza, ed è stata liberata dai Vigili del Fuoco del comando provinciale.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri. La ragazza, una volta fuori dalla vettura, è stata soccorsa dai sanitari di ambulanza e automedica e trasferita in ospedale a Chiari, dove è stata ricoverata in codice giallo.