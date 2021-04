Pauroso incidente all'incrocio: travolto da un'auto, è gravissimo in ospedale

Sono ancora critiche le condizioni del 47enne che lunedì 26 aprile è rimasto ferito in un terribile incidente tra un’auto e una moto a Brescia, in via Milano, all’altezza dell’incrocio tra via Villa Glori e via Manara.L’uomo, di origine egiziana, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione all’ospedale Civile di Brescia. Il 47enne ha subito un gravissimo trauma cranico.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Brescia: rimane poco chiaro come lo scooter, guidato dal 47enne, possa essere entrato in contatto con l’auto che, urtandolo, l’ha travolto. Un impatto violentissimo: il conducente del ciclomotore è finito violentemente a terra.

L’incrocio è regolato da semaforo, a quell'ora funzionante: la polizia presume che i due veicoli procedessero sulla stessa via in direzioni opposte e che al momento dello scontro lo scooter stesse svoltando a sinistra. Tutto però è ancora da verificare. Nessuna conseguenza invece per il conducente dell’auto, un ragazzo di Brescia classe '97.