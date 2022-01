Incidente in tangenziale, un ferito e traffico bloccato: oltre 1 km di coda

Giovedì mattina un tamponamento tra due auto ha mandato in tilt il traffico lungo la tangenziale Ovest di Brescia. L’incidente è avvenuto all’altezza dello Svincolo di via Volturno, in direzione di Concesio, in orario di punta per i pendolari, poco dopo le 8. Durante le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli, code e rallentamenti hanno raggiunto una lunghezza di oltre un chilometro .

Non si segnalano feriti gravi, fortunatamente: solo uno dei due automobilisti coinvolti, un 50enne, avrebbe riportato lievi lesioni ed è stato portato all’ospedale Sant’Anna per le cure del caso. Sul posto, oltre a un’ambulanza del Soccorso Pubblico di Brescia, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per la gestione del traffico e per effettuare i rilievi di rito.