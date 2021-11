Auto sbanda, poi uno schianto spaventoso: giovane coppia in ospedale

Una coppia di ragazzi è stata portata alla Poliambulanza di Brescia, a seguito di un brutto incidente che l'ha vista protagonista, suo malgrado, nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 novembre.

Poco prima delle 2, l’auto sulla quale viaggiavano ha improvvisamente sbandato lungo via San Polo a Brescia, finendo per schiantarsi all’altezza del Parco di Via Michelangelo. Un ‘volo’ spaventoso, per il quale all’inizio si è temuto il peggio: sul posto sono state inviate in codice rosso due ambulanze e un’auto medica. I due giovani – un 26enne e una 24enne – hanno riportato lesioni serie ma non sono in pericolo di vita; sono stati portati nel nosocomio di via Bissolati e lì si è deciso per un ricovero in codice giallo.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro. Per raccogliere rilievi e testimonianze è in pervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Brescia.