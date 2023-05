Furgone in manovra la travolge mentre passeggia nel parco: è grave al Civile

Una donna di 74 anni è stata ricoverata in gravi condizioni al Civile di Brescia in seguito a un incidente avvenuto all'interno del Parco Gallo di Brescia. Stando alle prime informazioni trapelate, la donna stava percorrendo a piedi un vialetto del parco, quando è stata travolta da un furgone che stava uscendo in retromarcia, dopo avere effettuato delle consegne al bar situato all'interno dell'area verde.

La 74enne avrebbe riportato gravi traumi: soccorsa dal personale del 118, sopraggiunto a bordo di un'ambulanza, è stata trasferita d'urgenza nel nosocomio cittadino. L'esatta dinamica di quanto accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 10 maggio, è al vaglio della polizia locale di Brescia.