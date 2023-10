Paura all'incrocio: ragazzo investito soccorso da un'ambulanza

Attimi di paura sabato mattina per un ragazzo di 19 anni, investito lungo via Oberdan a Brescia. La dinamica dell'incidente è ancora in fase d'accertamento da parte della polizia locale di Brescia, intervenuta con una pattuglia poco prima delle 7.30. Per le cure mediche è invece arrivata sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Brescia.

Il giovane è stato investito all'altezza dell'incrocio con via Vittorio Locchi, a poca distanza dalla fermata del bus, ed è stato soccorso in codice giallo. Tanto lo spavento, anche per i numerosi testimoni che hanno assistito alla scena. Fortunatamente, le condizioni del 19enne non destano preoccupazione.