Auto schiacciata sotto un camioncino: due feriti e traffico paralizzato

Un grande spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza grave, nell’incidente di martedì 8 giugno tra un’auto e un camioncino nei pressi di San Zeno a Brescia.

Il fatto è successo verso le 14.15: un'Alfa stava percorrendo via della Volta, quando è entrata in collisione col mezzo pesante, rimanendo schiacciata.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’auto medica, insieme alle pattuglie dei carabinieri e della polizia locale di Brescia. Presenti sul luogo anche i Vigili del Fuoco, che hanno sollevato il camioncino per consentire di liberare la parte anteriore dell’auto incastrata.



A bordo del veicolo il conducente, un uomo di 47 anni, ed un altro passeggero. Dopo le prime cure sul posto i due sono stati trasportati in codice giallo alla Poliambulanza per accertamenti; nessuno hanno riportato lesioni gravi. Pesanti le ripercussioni sul traffico, in orario di punto: la Statale è rimasta bloccata per oltre due ore.