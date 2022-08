Schianto in moto, papà e il suo bimbo volano sull'asfalto: sono in gravi condizioni

Incidente in moto, coinvolti (e feriti) padre e figlio: sono stati entrambi ricoverati in ospedale in elicottero. E' successo lunedì sera a Berzo Demo, sulla Strada provinciale 84, all'altezza della frazione di Monte: per cause ancora in corso di accertamento - i rilievi sono stati affidati ai carabinieri - la Ducati Monster guidata dal papà 39enne è finita per schiantarsi con un Fiat Qubo che viaggiava in direzione opposta. Tutto questo poco dopo le 19.30.

Bimbo in ospedale in codice rosso

Una gran brutta botta, e grande apprensione per il bimbo di 8 anni rimasto ferito. E' stato medicato sul posto e poi trasferito d'urgenza al Papa Giovanni di Bergamo, ricoverato in codice rosso: non ha mai perso conoscenza, non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato varie ferite, tra cui un trauma cranico.

Il padre è stato invece ricoverato al Civile, ma in codice giallo nonostante la probabile frattura del bacino. Illese le due persone (di 37 e 39 anni) a bordo del Qubo. Sul posto i carabinieri di Breno, gli elicotteri decollati da Brescia e Sondrio, ambulanza dell'ospedale di Edolo e dei volontari dell'Arnica di Berzo Demo.