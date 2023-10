Cade dalla moto e batte la testa sull’asfalto: grave ragazzo

La sbandata improvvisa, poi il terribile ‘volo’ sull’asfalto: un ragazzo di 22 anni è stato vittima di una bruttissima caduta dalla moto nel primo pomeriggio di lunedì 23 ottobre. Il grave incidente, verso le 15.20, lungo la ex Statale 237 a Barghe: a lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: la centrale operativa ha inviato un'ambulanza e un'automedica, arrivate a sirene spiegate, e l'elisoccorso.

All’arrivo dei sanitari, il 22enne era privo di conoscenza: stabilizzato sul posto, è stato caricato a bordo di un'autolettiga e poi trasportato alla piazzola dove nel frattempo era atterrato l'elicottero del 118. Stando alle prime informazioni trapelate, le condizioni del giovane sarebbero critiche: avrebbe riportato seri traumi al capo ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.

I rilievi sono stati affidati alla polizia locale della Valsabbia. Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: il 22enne avrebbe perso il controllo della due ruote all’uscita di una galleria, per cause ancora da chiarire.