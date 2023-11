Schianto frontale tra due auto: tanta paura e due feriti

Un incidente si è verificato nella prima mattinata di oggi, giovedì 2 novembre, a Bagnolo Mella. Nello schianto, avvenuto lungo via Manerbio, sarebbero rimaste coinvolte due auto. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di uno spaventoso frontale, ma saranno i rilievi della polizia locale a chiarire l’esatta dinamica.

I conducenti di entrambi i veicoli (un uomo e una donna) avrebbero riportato seri traumi e un forte shock: sono stati soccorsi dai volontari della Croce Rossa di Ghedi e di Flero soccorso e poi trasferiti in ospedale a bordo di due autolettighe. Il ricovero, per entrambi, è avvenuto in codice giallo: se la caveranno. Oltre ai sanitari del 118 e agli agenti della polizia locale di Bagnolo Mella, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.