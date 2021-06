Camion avvolto dalle fiamme, è caos traffico: auto incolonnate per 8 chilometri

Il conducente ha abbandonato per tempo il mezzo. Lunghe code in autostrada.

Traffico in tilt lungo l’autostrada A4 mercoledì pomeriggio: un camion che trasportava carta destinata al macero ha preso fuoco ed è stato devastato dalle fiamme.

Il fatto è accaduto poco dopo le 13 all’altezza di Castenedolo, tra i caselli di Brescia Est e Desenzano del Garda. Subito è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Brescia con due un’autopompe.

Il conducente è riuscito per tempo ad abbandonare l'abitacolo e a mettersi in salvo; nessun altra persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Unica conseguenza, una coda interminabile: in direzione Venezia è arrivata a toccare gli 8 km di lunghezza.