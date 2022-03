Schianto tra auto, 8 persone coinvolte e caos traffico: coda di 5 chilometri

Traffico nel caos in autostrada A4 stamattina, a causa di un tamponamento tra due auto avvenuto poco prima delle 10 in territorio di Calcinato, direzione di Milano, nel tratto compreso fra i caselli di Brescia Est e Desenzano.



Nel sinistro sono rimaste coinvolte in tutto 8 persone, ma. – per fortuna – nessuna sembra essere in gravi condizioni. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico, della cui gestione se ne sta occupando la Polizia Stradale di Verona Sud: si sono formati 5 chilometri di coda.