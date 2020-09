Auto si ribalta, ambulanza si schianta alla ripartenza: 8 feriti, caos traffico

Caos sull'autostrada A21 a causa di un doppio incidente che ha visto coinvolta anche un'ambulanza. Tutto è avvenuto verso le 18.30 di giovedì: dapprima si è schiantata una Fiat 500 con a bordo 4 ragazzi: dopo aver sbandato, si è ribaltata poco prima di Brescia Sud mentre viaggiava verso nord.

Per i soccorsi sono intervenuti gli agenti della Stradale, una squadra dei vigili del fuoco e cinque ambulanze, ma - al momento della ripartenza - proprio un'autolettiga è rimasta coinvolta in un tamponamento. Il bilancio alla fine è stato di 8 feriti, per fortuna nessuno è in gravi condizioni. Ben più pesanti le ripercussioni sul traffico: la coda ha raggiunto una lunghezza di circa 3 chilometri.