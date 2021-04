Auto sbanda, poi finisce fuori strada e si schianta: paura per un ragazzo

Attimi di paura questa mattina a Lonato del Garda: un 22enne a bordo della sua vettura è uscito di strada in via Fossadone nella frazione di Esenta.



Erano da poco passate le 7 quando il giovane, che si stava dirigendo verso Calcinato, ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada fortunatamente senza coinvolgere altre vetture.

Le cause sono ancora al vaglio degli agenti. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Brescia e il personale sanitario del 118. Il ragazzo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Desenzano del Garda: non è in gravi condizioni, ma lamentava un forte dolore addominale.