Auto 'vola' sopra un muretto: incredibile incidente al centro commerciale

Ancora da capire le origini dell'errata manovra che, martedì pomeriggio poco prima delle 15, un automobilista di 55 anni ha commesso all'interno del parcheggio del centro commerciale "Le Porte Franche" di Erbusco.

L'uomo, al volante di una Renault Clio, ha perso all'improvviso il controllo del mezzo travolgendo un parapetto, una ringhiera e finendo contro un muretto.

L'incauto guidatore è rimasto bloccato nella vettura e solo l'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di poterlo estrarre dall'abitacolo della stessa. Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Rovato.

L'uomo, che nell'impatto ha riportato ferite per fortuna non gravi, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Chiari.