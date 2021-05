Terrificante schianto con un'auto, moto si spezza in due: biker morto sul colpo

Ancora sangue sulle strade: un'altra vittima in un fine settimana da incubo. Domenica mattina sulla Strada provinciale 343, in territorio di Acquanegra sul Chiese, provincia di Mantova, ha perso la vita il 63enne Angelo Carminati, residente ad Asola: poco prima delle 11 si è schiantato con la sua moto Ktm con una Fiat 16 che viaggiava in direzione opposta, guidata da una donna di 73 anni che abita invece a Fiesse.

Impatto violentissimo, tragedia purtroppo inevitabile: Carminati è stato sbalzato sul cofano e sul parabrezza prima di cadere rovinosamente a terra, sull'asfalto. Un volo di diversi metri che purtroppo non gli ha lasciato scampo: dai primi accertamenti pare sia morto sul colpo. La moto si è letteralmente spezzata in due. Nel tentativo di salvargli comunque la vita, sul posto si sono precipitati l'elisoccorso, decollato da Brescia, e un'ambulanza dei volontari di Porto Mantovano.

Sotto shock ma illesa la conducente della Fiat

Ma non c'è stato niente da fare. Sotto shock ma praticamente illesa la donna alla guida della Fiat. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Carminati era in sella a una moto Ktm, viaggiava in direzione Canneto quando si è schiantato. I militari sono al lavoro anche sul fronte di eventuali responsabilità. La strada è rimasta chiusa qualche ora per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Doveva essere una domenica come tante, quella di una gita un moto: una delle prime di questo strano 2021, al secondo weekend in zona gialla. E invece una giornata come tante si è tramutata in una terribile tragedia. Carminati era molto conosciuto ad Asola, dove abitava: qui gestiva una stazione di servizio insieme al fratello. La salma è a disposizione della magistratura, in attesa che venga riconsegnata alla famiglia.