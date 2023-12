Maxi incidente, coinvolti due camion, una bisarca e un pullman: 10 feriti

Un grave incidente si è verificato lungo l’autostrada A21, verso le 10.30 di oggi (giovedì 7 dicembre). Lo schianto è avvenuto in territorio di San Zeno, in direzione di Brescia.



Stando alle prime informazioni, sarebbero 4 i mezzi coinvolti: una bisarca, due camion cisterna e un pullman. I feriti sarebbero 10, alcuni dei quali sono stati soccorsi in codice rosso. Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato 5 ambulanze e 3 automediche, mentre da Verona e Bergamo si sono alzate in volo due elicotteri del 118.

Per i soccorsi sono stato mobilitati anche i vigili del fuoco. L’autostrada è stata chiusa, nel tratto interessato dall’incidente, e si segnalano lunghe code. Rilievi e viabilità sono stati affidati alla polizia stradale.