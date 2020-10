Incendio in galleria: di una roulotte non restano che le ceneri

Le fiamme hanno avvolto il mezzo, mandandolo letteralmente in fumo nel giro di poche decine di minuti. La sfortuna ha voluto che una roulotte abbia preso fuoco proprio nel bel mezzo dell'attraversamento di una galleria, la "Giovanni Paolo II" situata lungo la Ss 42 della Valle Camonica, nel territorio comunale di Sellero.

Due le squadre di vigili del fuoco intervenute per spegnere le fiamme: i pompieri dopo aver delimitato la zona pericolosa hanno utilizzato la schiuma per sedare l'incendio, ma solo quando le fiamme avevano già annerito le pareti e il soffitto della galleria. Per questo motivo il tunnel è stato chiuso fino a questa mattina, per consentire ai tecnici di Anas di verificare eventuali danni alla struttura e provvedere al ripristino dei pannelli compromessi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante tutte le operazioni di messa in sicurezza, il traffico è stato deviato sulla viabilità locale. L'incendio ha completamente "mangiato" la roulotte, sull'asfalto non è rimasto praticamente nulla. Fortunatamente l'auto che la trainava non ha subito danni.